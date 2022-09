De Zerbi rifiuta il Bologna: testa a testa per il post Mihajlovic

Testa a testa per il post Mihajlovic sulla panchina del Bologna, De Zerbi ha rifiutato l’incarico

Il Bologna ha ufficialmente esonerato Sinisa Mihajlovic dopo cinque partite di campionato senza vittorie. Tante le polemiche per la decisione del club rossoblù visti i problemi di salute dell’allenatore serbo, che è stato però trattato da professionista qual è. La sua esperienza in questa stagione, però, è stata inevitabilmente condizionata dal mercato del Bologna. Via tanti giocatori importanti -su tutti, Theate, Hickey e Svanberg-, sostituiti con scommesse. Adesso il presidente Saputo dovrà trovare una soluzione insieme a Fenucci e Di Vaio per il futuro.

Roberto De Zerbi ha rifiutato di sedersi sulla panchina del Bologna. Lo avrebbe fatto solo in caso di dimissioni di Mihajlovic, che non sono arrivate. L’allenatore non ha intenzione di approdare in rossoblù e preferisce restare fermo. E’ così che si apre un testa a testa tra Claudio Ranieri e Thiago Motta.

Bologna, per il post Mihajlovic testa a testa tra Thiago Motta e Ranieri

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, durante il viaggio di ritorno verso Bologna, dopo aver incontrato Mihajlovic, c’è stato un nuovo tentativo per De Zerbi. Ma Saputo, Fenucci e Di Vaio hanno ricevuto un ulteriore rifiuto. Dunque, prendono quota le due alternative Thiago Motta e Claudio Ranieri. Il primo, ha guidato un ottimo Spezia verso la salvezza la scorsa stagione.

Ranieri, invece, non ha bisogno di particolari presentazioni. La sua ultima esperienza al Watford si è conclusa lo scorso gennaio dopo undici sconfitte in quattordici partite. E’ lui che è in pole position per sostituire Mihajlovic e raddrizzare la stagione del Bologna dopo tre punti in cinque partite.