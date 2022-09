Lazio, la dichiarazione fa tremare i tifosi: è successo in diretta

Il calciomercato della Lazio è appena terminato, ma già arrivano voci su un big in particolare: a rispondere ci pensa il diretto interessato.

La Lazio ha iniziato questa stagione con alti e bassi. Fino ad ora infatti i biancocelesti hanno infatti ottenuto due vittorie, contro Bologna e Inter, due pareggi contro Sampdoria e Torino ed un ko che ha lasciato qualche strascico con il Napoli.

Adesso, messa momentaneamente da parte la Serie A, è il momento, per gli uomini di Maurizio Sarri di concentrarsi sulle competizioni europee, con il match contro gli olandesi del Feyenoord previsto per domani. In conferenza stampa non si è però parlato solo della partita, ma anche di mercato.

Approfittando della presenza di Milinkovic-Savic, uno dei big della rosa della Lazio, i giornalisti sono tornati sulla sua permanenza alla Lazio. Da diverse stagioni infatti il centrocampista serbo, sempre tra i migliori del nostro campionato, è nel mirino delle big, ma anche quest’anno il presidente della Lazio Claudio Lotito è riuscito a resistere agli assalti delle altre squadre e a trattenerlo.

Lazio, Milinkovic-Savic sul suo futuro: uno spiraglio per Inter e Juventus?

“Ho vissuto la mia estate alla Lazio come quelle precedenti.” ha esordito il centrocampista serbo in conferenza stampa. “Ogni giorno c’era una squadra diversa, ma io ero concentrato sulla Lazio. Come sempre ho svolto al meglio la preparazione e secondo me è andata bene. Adesso sento che ci manca qualcosa nella mentalità e poi possiamo tornare quelli di sempre.”

Sul futuro è però vago, ma lascia un’indizio che potrebbe significare una porta aperta per le pretendenti: “Non penso al prossimo anno, quindi non ti so dire se con la Champions League ci sarà il rinnovo con la Lazio. Certo dispiace averla giocata solo una volta in carriera, avrei preferito e sperato fossero di più. Quello che è certo però è che molti qui ci vogliono tornare.”