Milan, brutte notizie per Pioli: rischia di perdere uno dei suoi big

La sessione estiva di calciomercato è terminata da qualche giorno, e già si guarda al futuro. Dalla Premier l’indiscrezione fa tremare il Milan.

Il pareggio di ieri contro il Salisburgo ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi del Milan, che si aspettavano un avvio col botto in Champions League, magari sfruttando anche la sconfitta roboante del Chelsea contro la Dinamo Zagabria. Eppure, i rossoneri si sono dovuti accontentare di un punto che comunque va a muovere la classifica.

In campionato il discorso è tutto diverso. Il successo nel derby ha creato grande entusiasmo all’interno dell’ambiente rossonero. Sconfiggere i cugini interisti ha un sapore particolare, quando si parla di derby si dà sempre un valore in più alle vittorie. La marcia è appena cominciata, chiaramente, ma i tifosi sono convinti che anche il lavoro svolto in sede di mercato possa portare frutti importanti.

Milan, trema Pioli: occhi puntati su Maignan, lo vogliono in Premier

Il grande lavoro è passato anche dal trattenere giocatori importanti per la squadra rossonera. Leao, tanto per dirne una, per il quale la dirigenza farà di tutto nel tentativo di arrivare al tanto agognato rinnovo di contratto. C’è, però, un rischio concreto per le prossime sessioni di mercato. Non quella invernale, probabilmente, ma c’è chi ha messo gli occhi su un protagonista rossonero per il futuro.

Secondo quanto riportato da dall’Evening Standard’, il Chelsea sarebbe alla ricerca di un nuovo portiere, considerando anche le resistenze di Mendy per il rinnovo. Il nome finito sulla lista dei blues – si legge – è proprio quello di Mike Maignan. Oltre a lui, tra l’altro, anche i nomi di Oblak e Szczesny.