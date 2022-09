Chelsea, l’ufficialità gela Koulibaly: svelato il futuro di Tuchel

Svelato il futuro di Thomas Tuchel attraverso un comunicato ufficiale da parte del Chelsea

Il Chelsea ha vissuto fino a questo momento un inizio di stagione molto complicato. Solo dieci punti in sei partite e sconfitte dure da digerire sui campi di Leeds e Southampton. Tanti i milioni spesi sul mercato da Todd Boehly, il nuovo proprietario dei Blues dopo Roman Abramovich. Sono arrivati giocatori importanti come Fofana, Koulibaly e Cucurella. Un mercato fatto a firma di Thomas Tuchel, l’allenatore tedesco che ha portato -tra le altre- la vittoria della Champions League l’anno scorso.

Ma l’allenatore tedesco non continuerà la sua carriera sulla panchina del Chelsea. E’ arrivata, infatti, l’ufficialità dell’esonero: fatale la sconfitta sul campo della Dinamo Zagabria per 1-0, con il gol di Orsic nel primo tempo. I Blues hanno attaccato tutta la partita, sbattendo contro il palo e contro le parate di Livakovic.

Chelsea, è ufficiale: Tuchel esonerato

Il Chelsea, sul proprio sito ufficiale, ha diramato un comunicato su Thomas Tuchel: “Il club si è separato oggi dall’allenatore Tuchel. Avrà sempre un posto nella storia del Chelsea grazie alle vittorie in Champions League, in Supercoppa Europea e nel Mondiale per Club. La nuova proprietà ritiene che al compiere dei 100 giorni dall’acquisizione del club, sia arrivato il momento di cambiare. Non faremo altre dichiarazioni fino alla nomina del nuovo allenatore”.

Una scelta spiazzante, visto il percorso che stava portando avanti Tuchel alla guida del Chelsea. La sensazione è che, nonostante, un avvio complicato a fronte dei soldi spesi, non abbia avuto molto tempo per lavorare. Una doccia gelata anche per Kalidou Koulibaly, voluto fortemente dall’allenatore tedesco e strappato al Napoli per 40 milioni di euro.