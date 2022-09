Inter, salti di gioia per Inzaghi: la notizia a poche ore dalla sfida col Bayern

A ridosso della sfida con il Bayern Monaco che darà inizio alla sua Champions League l’Inter valuta l’utilizzo di una carta a sorpresa.

Senza dubbio questo inizio di stagione non è stato quello che l’Inter e i suoi tifosi sognavano. I nerazzurri hanno stentato in gare apparentemente abbordabili e sono caduti nei due primi “big match” contro Lazio e Milan, incassando 6 reti in 180 minuti e denunciando una condizione ancora tutta da ritrovare. Quella che servirà per reggere l’urto del Bayern Monaco nella prima di Champions.

Qualcosa non funziona, e inevitabilmente il tecnico Simone Inzaghi dovrà mettere mano alla formazione. Il 3-5-2 resta il modulo di riferimento, considerando anche che la rosa è stata costruita su certi parametri, ma alcuni interpreti potrebbero scalare le gerarchie e avere la possibilità di dimostrare il loro valore contro i bavaresi.

Uno di questi è André Onana, prelevato a parametro zero dall’Ajax e pronto a sostituire tra i pali Samir Handanovic. Il tecnico dell’Inter non ha ancora deciso al 100%, affermando però in conferenza stampa che la possibilità c’è. La sensazione è che sia concreta, mentre un’altra novità potrebbe arrivare sull’esterno sinistro: Robin Gosens scalda i motori e potrebbe scendere in campo dal primo minuto.

Inter, Gosens probabile titolare contro il Bayern Monaco

La partenza di Perisic in direzione Tottenham ha lasciato un vuoto a sinistra nello schieramento nerazzurro. Un vuoto che il club ha pensato di colmare cautelandosi a gennaio 2022 con l’acquisto di Gosens dall’Atalanta.

Peccato che il 28enne tedesco, che quando è in forma è uno dei migliori interpreti del ruolo in Serie A, sia arrivato infortunato e da quel momento non sia mai apparso in condizioni ottimali. Al punto che le gerarchie stabilite nel ruolo sono state rimesse in discussione dallo stesso Simone Inzaghi.

Secondo Marco Barzaghi di SportMediaset, però, contro il Bayern Monaco toccherà a lui operare sulla fascia sinistra. Se così fosse si tratterebbe della seconda presenza da titolare in stagione dopo il debutto in campionato contro il Lecce.

Ben 29 gol e 21 assist nelle 157 presenze collezionate con l’Atalanta, già a rischio cessione nell’ultimo calciomercato, Gosens è un talento che l’Inter deve assolutamente ritrovare per tornare a guardare con fiducia al futuro.