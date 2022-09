Juventus, altri problemi per Allegri: salta anche la Salernitana

La Juventus, reduce dalla sconfitta con il PSG, pensa al prossimo impegno in campionato: un top player non ci sarà con la Salernitana.

La sconfitta rimediata ieri sera al Parco dei Principi, alla fine, ha lasciato l’amaro in bocca alla Juventus. Perché se nel primo tempo il PSG ha dimostrato di essere superiore sotto tutti i punti di vista, nella ripresa gli uomini di Christophe Galtier hanno invece lasciato diversi spazi ai bianconeri andati più volte vicini al pareggio. Il forcing finale, però, non ha prodotto i risultati sperati. Un’occasione sprecata per la Vecchia Signora, chiamata subito a rilanciarsi contro il Benfica per evitare di compromettere il percorso in Champions League.

Prima, però, la Juventus dovrà affrontare in campionato la Salernitana che negli ultimi 4 incontri ha totalizzato una vittoria e tre pareggi. Una sfida complicata quindi per Massimiliano Allegri il quale, con tutta probabilità, dovrà rinunciare ancora una volta a due elementi cardini della propria squadra. Il primo, in particolare, porta il nome di Angel Di Maria.

L’argentino, non convocato per la trasferta a Parigi, non ha ancora smaltito il risentimento all’adduttore sinistro rimediato nella partita di debutto vinta ai danni del Sassuolo e ripresentatosi a Firenze. La parola d’ordine alla Continassa è cautela e, salvo sorprese, all’esterno verrà concesso ulteriore tempo per guarire in modo tale da evitare così pericolose ricadute.

Juventus, Di Maria salterà anche la Salernitana

A fare il punto oggi in merito alle condizioni di salute dell’ex Paris Saint Germain è stato ‘Tuttosport’, secondo cui il suo rientro in campo dovrebbe avvenire il 14 settembre giorno in cui all’Allianz Stadium andrà in scena Juventus–Benfica. Il condizionale, in ogni caso, è d’obbligo. Tutto, infatti, dipenderà dall’esito degli esami a cui il calciatore verrà sottoposto a stretto giro di posta.

Vicino al rientro anche Wojciech Szczesny, segnalato in netta ripresa dopo il forte trauma distorsivo accusato contro lo Spezia. Il portiere, in questi giorni, ha lanciato diversi segnali positivi allo staff medico e punta a tornare protagonista il prima possibile. Allegri lo valuterà, senza forzare i tempi. Probabile quindi che si rivedrà, così come Di Maria, in Champions League.