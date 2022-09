Napoli, questa non ci voleva: batosta ufficiale dopo il Liverpool

Il Napoli supera il Liverpool in un match praticamente perfetto. Ma c’è una notizia che preoccupa società e tifosi nel post partita.

Un Napoli superlativo supera il Liverpool, ipotecando la partita già nel primo tempo. Dopo pochissimi minuti gli azzurri passano in vantaggio con Zielinski, Anguissa fa il secondo e Simeone il terzo. Nella ripresa ancora Zielinski con lo scavetto, prima del gol della bandiera di Diaz.

Comprensibile quindi la gioia da parte sia dei tifosi, al Maradona e a casa, sia di presidente e allenatore. De Laurentiis, come suo solito, ha twittato immediatamente dopo la fine della partita, facendo i complimenti ai suoi per il risultato e la prestazione.

“Ricorderò per sempre la serata.” ha scritto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. “Sono orgoglioso di essere il presidente di questa squadra. Spalletti e lo staff la allenano in modo magistrale. Grazie a tutti i tifosi presenti questa sera al Maradona per il loro supporto.” Per il presidente del Napoli il bicchiere però non può certo essere tutto pieno, perché a pesare sulla grande prestazione c’è l’infortunio di Osimhen.

Napoli, le condizioni di Osimhen: il comunicato del Napoli

Uscito a fine primo tempo per un infortunio muscolare, arrivano le prime notizie ufficiali circa le condizioni di Osimhen. L’attaccante nigeriano, secondo quanto riporta il comunicato ufficiale del Napoli, ha accusato un risentimento muscolare alla coscia destra.

AGGIORNAMENTO 00:32. Spalletti annuncia in conferenza che “Osimhen non giocherà con lo Spezia e alcune delle prossime partite”.

Ricordiamo che Osimhen era già in dubbio alla vigilia del match. Spalletti poi ha deciso di rischiarlo e mandarlo in campo. Il nigeriano ha colpito un palo e sbagliato un rigore prima di alzare bandiera bianca, sostituito da Giovanni Simeone che, poco dopo l’ingresso in campo, ha siglato il gol del momentaneo 3-0.