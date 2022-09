Napoli, che goleada al Liverpool. L’Inter cade in casa col Bayern Monaco

Serata agrodolce per le italiane in Champions League. Il Napoli supera il Liverpool, mentre per l’Inter ko contro il Bayern Monaco.

Una giornata a metà per le squadre italiane in Champions League. Il Napoli, con una prestazione stupenda ha la meglio contro il Liverpool. Dall’altra parte l’Inter invece è costretta ad alzare bandiera bianca nei confronti del Bayern Monaco.

Il Napoli gioca un grandissimo primo tempo contro il Liverpool, passando in vantaggio dopo pochissimi minuti con Zieliski dal dischetto. Pochi minuti dopo anche Osimhen avrebbe l’occasione per segnare dagli undici metri, solo che stavolta Allison è bravo a neutralizzarlo. Poco male perché Anguissa poco dopo fa comunque 2-0.

Il Liverpool accusa il colpo e il Napoli dilaga. Simeone, entrato a fine primo tempo al posto di Osimhen infortunato, fa il 3-0. Ad inizio ripresa il Napoli decide di strafare e un Zielinski in grandissimo spolvero fa il 4-0. Il Liverpool accorcia poco dopo con Diaz, ma il Napoli è bravo a gestire il momento degli inglesi e a congelare il risultato fino al 90′.

Champions League: il Napoli sorride, l’Inter no

Nell’altro match l’Inter invece accusa il colpo e crolla al cospetto del Bayern Monaco. I nerazzurri di Simone Inzaghi resistono 25′ prima del gol di Sane su assist di Kimmich. La compagine milanese prova a reagire, ma all’attorno all’ora di gioco l’autogol di D’Ambrosio taglia le gambe.

A poco serve la girandola dei cambi, con Inzaghi che prova il tutto per tutto, ma non riesce a ribaltare l’inerzia della partita. Il Bayern porta a casa i tre punti e costringe l’Inter ad iniziare nel modo sbagliato la Champions League. Nelle altre gare dei gironi di Napoli e Inter da registrare, nel gruppo degli azzurri, la vittoria dell’Ajax sui Rangers e, nel gruppo dei nerazzurri, la goleada del Barcellona ai danni del Viktoria Plzen.