Lavezzi incredulo, non si trattiene: lo ha ammesso durante Napoli-Liverpool

Napoli-Liverpool ha visto fin qui una straripante gara per gli uomini di Spalletti: anche Lavezzi a fine primo tempo non si è trattenuto.

Il Napoli, nel corso del primo tempo contro il Liverpool, ha fatto vedere il meglio di sé. La squadra di Luciano Spalletti è in vantaggio con quattro gol, segnati da Zielinski (con una doppietta), Anguissa e Simeone. Il match ha da poco ripreso ad essere giocato, per il secondo tempo, ma nell’intervallo ha parlato un incredulo Lavezzi.

Questa sera, allo Stadio Diego Armando Maradona, oltre che l’accoglienza per il Liverpool c’è stata anche quella per il ‘Pocho’ Lavezzi. E per Mertens, seduto in tribuna. Il Napoli sta mostrando, agli occhi dei suoi ex campioni, una grande prestazione.

Tanto che nell’intervallo l’argentino, a bordocampo con ‘Prime Video’, ha detto la sua sulla prestazione dimostrata fin qui dalla squadra di Luciano Spalletti. Non nascondendo tutto il proprio stupore.

Napoli-Liverpool, Lavezzi stupito per la prestazione della sua ex squadra: “Non me l’aspettavo”

Per il Napoli nel corso del primo tempo, contro il Liverpool di Klopp, sono andati a segno Piotr Zielinski su rigore e su azione, Anguissa sempre su assist del polacco e Simeone su assist di Kvaratskelia. Sarebbero potuti essere cinque se Osimhen non avesse sbagliato il rigore. Il Liverpool ha risposto alla ripresa con Diaz.

Nel corso dell’intervallo, ha perciò parlato così Lavezzi: “Sinceramente non mi aspettavo un inizio così”. “Il Napoli – ha continuato – ha fatto un grandissimo primo tempo: è andato a pressare, ha attaccato la profondità e ha messo in difficoltà il Liverpool. Sono molto contento per Simeone, si vede che ci tiene tanto e iniziare una partita così speciale è molto importante“. Unica nota fin qui negativa? Il nuovo stop di Osimhen che ha dovuto lasciare il campo, costretto a chiedere il cambio, a causa di un problema muscolare.