Il Napoli vince, ma i tifosi restano gelati: è successo durante il Liverpool

Un Napoli arrembante nella prima frazione del match contro il Liverpool. I tifosi però restano di sasso per un episodio nel finale.

Il Napoli torna ad affacciarsi sul palcoscenico della Champions League. Dopo due anni d’assenza gli azzurri tornano a disputare la massima competizione calcistica continentale per club, affrontando il Liverpool al Diego Armando Maradona.

Un ritorno in Champions League fino a questo momento stupendo per l’undici di Luciano Spalletti. Il Napoli è infatti passato in vantaggio quasi immediatamente grazie alla rete di Zielinski su calcio di rigore. Occasione che si è ripresentata anche ad Osimhen, solo che stavolta il nigeriano ha fallito il penalty.

Successivamente comunque il Napoli ha raddoppiato grazie ad Anguissa su assist di Zielinski. A questo sul finale del primo tempo l’unica nota stonata di una partita praticamente perfetta per i tifosi azzurri, con Osimhen che ha dovuto alzare bandiera bianca ed uscire dal campo in anticipo.

Napoli, Osimhen alza bandiera bianca: al suo posto Simeone

A pochi minuti dalla fine del primo tempo l’attaccante nigeriano è dovuto uscire dal campo a causa di un problema fisico. Osimhen si è accasciato al limite dell’area di rigore e ha chiamato immediatamente il cambio. Al suo posto è entrato Giovanni Simeone.

Simeone che tra l’altro, appena entrato in campo, nemmeno il tempo di sporcare d’erba gli scarpini, ha siglato il 3-0 sfruttando alla perfezione l’assist di Kvaratskhelia. L’attaccante argentino si è infatti fatto trovare pronto davanti alla porta. Sulle condizioni di Osimhen al momento non sono trapelate notizie, nel post partita naturalmente sarà possibile saperne qualcosa in più.