Inter, pioggia di milioni in arrivo: affare da oltre un miliardo

Inter, tutto potrebbe cambiare da un momento all’altro. La trattativa è iniziata: l’affare supera il miliardo di euro, cifra mostruosa.

L’Inter di Simone Inzaghi è uscita duramente sconfitta dalla gara di esordio in Champions League contro il Bayern Monaco. Il club nerazzurro, dopo il 2-0 a favore dei bavaresi, ha lasciato lo stadio Giuseppe Meazza a testa bassa. Una prestazione affatto positiva dal punto di vista caratteriale e del gioco che ha fatto infuriare i tifosi.

In tantissimi, dopo la batosta nella notte europea di ieri, hanno espresso tutto il proprio disappunto. Non a caso, infatti, sui social network è spopolato l’hashtag #InzaghiOut. L’esonero immediato per una parte del tifo nerazzurro sarebbe la soluzione più rapida e decisa, ma gli scenari potrebbero improvvisamente cambiare.

Calciomercato Inter, il fondo PIF pronto a prelevare il club: le cifre

Subito dopo la sconfitta contro la squadra tedesca, infatti, sono giunte novità che riguarderebbero tutto il mondo Inter. Negli ultimi anni il presidente Steven Zhang ha dovuto fare i conti con le difficoltà economiche del gruppo Suning. Per questo motivo, in più di un’occasione, numerose voci di mercato si sono susseguite.

I colleghi di ‘Sportitalia’ riferiscono, ancora una volta, le ultime circa una ipotetica trattativa per la cessione del club nerazzurro. All’assalto sarebbe tornato il ricco fondo PIF, pronto a prelevare le quote di maggioranza del club lombardo. Qualora l’affare dovesse andare in porto, arriverebbe una vera e propria pioggia di milioni… anzi, di miliardi. Sportitalia, infatti, riferisce di una trattativa vicina a 1 miliardo e 200 milioni di euro.