Koulibaly e Jorginho, cambia tutto: ufficialità pesante per gli ex Napoli

Arriva l’ufficialità che era già nell’aria da qualche ora per il club di Premier League: cambia tutto nello spogliatoio degli ex Napoli, Jorginho e Koulibaly.

La Premier League scombussola già le carte e, su una panchina di un club in particolare, è già cambiato tutto. L’ufficialità, tramite comunicato, è arrivata pochi minuti fa. Cambiano gli equilibri e probabilmente anche l’approccio nello spogliatoio dove militano gli ex Napoli, Jorginho e Koulibaly.

Il Chelsea fa sapere, tramite una nota ufficiale, che a raccogliere l’eredità di Thomas Tuchel c’è ora Graham Potter. L’allenatore ha firmato il suo nuovo contratto con i Blues e da questo pomeriggio inizia la sua nuova avventura, pur restando sempre in Premier League.

Queste sono state le sue prime parole come nuovo tecnico del club: “Sono incredibilmente orgoglioso ed entusiasta di rappresentare il Chelsea FC. Questa squadra di calcio è magnifica e sono entusiasta. Per questo, non vedo l’ora di incontrare e lavorare con il fantastico gruppo di giocatori”. Tra cui appunto sono presenti anche il difensore e il centrocampista che la Serie A conosce bene.

Tramite i propri canali ufficiali e tramite il proprio profilo ‘Twitter’, il club di Premier ha annunciato che: “Il Chelsea Football Club è lieto di accogliere Graham Potter come nostro nuovo allenatore. Si è unito a noi, con un contratto quinquennale, per portare il suo calcio progressista e il suo allenatore innovativo al Club”.

Contratto di cinque anni, dunque, per l’allenatore che prima di passare tra le file dei Blues ha allenato il Brighton. “Potter – si legge ancora – è uno degli allenatori più emozionanti del gioco del calcio. Ha iniziato il suo viaggio in Svezia prima di portare il suo talento nel calcio inglese. Nella Premier League ha trascorso le ultime quattro stagioni”.