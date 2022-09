Inter, trema Handanovic: la notizia che può indurre Inzaghi ad una svolta

Per Samir Handanovic questo sembra essere un momento decisivo con l’Inter: un segnale è arrivato dalla Champions League.

L’ambiente interista è meno rilassato rispetto agli ultimi mesi e soprattutto alla sessione di calciomercato, che ha ristabilito la coppia Lautaro-Lukaku. L’attuale ottavo posto in classifica, sebbene siano state disputate soltanto cinque giornate del campionato di Serie A, sarebbe il riflesso di un andamento altalenante, che si riflette in una squadra dalla ancora dubbia identità.

Mentre i cugini del Milan spingono e hanno anche vinto il derby, i nerazzurri appaiono come una squadra dall’ottima fisicità, alla quale però mancano caratteristiche più tecniche. Sui social già spopola l’hashtag che invita la società a riflettere sulla continuità di mister Inzaghi, il quale invece è a lavoro.

L’allenatore studia la rosa a disposizione, nel tentativo di trovare finalmente la chiave di volta e stabilire una formazione tipo. Ciò potrebbe costare la maglia a storici titolari.

Inter, in dubbio la continuità di Handanovic: il dato

In occasione del debutto stagionale in Champions League, andato di scena a San Siro contro il Bayern Monaco, l’allenatore ha schierato in campo da titolare l’estremo difensore André Onana, piuttosto che Samir Handanovic. Una decisione coraggiosa, se si pensa all’esperienza dello sloveno, eppure il giocatore si è dimostrato all’altezza del compito.

Il Bayern Monaco ha bersagliato la porta nerazzurra ma, come dimostrano i dati raccolti da ‘OptaPaolo’, Onana ha effettuato ben 10 parate sicure. Nessun portiere nerazzurro ne aveva realizzate tante in Champions League dalla stagione 2003-04, quella a partire dalla quale l’agenzia di cui sopra raccoglie dati statistici. Un ottimo segnale per la difesa dell‘Inter. Tutto fa pensare che l’alternanza possa essere un must della stagione in corso. A fine gara, Inzaghi ha affermato che in campionato contro il Torino, ci sarà Handanovic ma ciò ormai non rappresenta una sicurezza per i match a venire.