Conference League, scoppia il caos: tifosi inferociti, arriva l’ufficialità

La sfida di Conference League non comincia nel migliore dei modi: le autorità sono costrette a intervenire con una decisione ufficiale.

Nizza-Colonia è il match del Girone D di Conference League, valido per la prima giornata del torneo per questa stagione, tuttavia la sfida è in bilico da diverse ore prima del fischio d’inizio. Ciò a causa di scontri tra le due tifoserie. La partita che avrebbe dovuto avviare il giovedì della competizione, in realtà ha finito per divenire un evento di cronaca.

All’Allianz Riviera era praticamente tutto pronto e predisposto per le 18:45, ma alcuni supporter francesi e altri tedeschi sono venuti a contatto tra di loro, generando degli episodi realmente pericolosi e spiacevoli, che hanno necessitato dell’intervento delle Forze dell’Ordine.

In Francia si è parlato di un tifoso tedesco addirittura in gravi condizioni di vita, dopo essere caduto da una tribuna dall’altezza di 5 metri, ma al momento non giungono notizie ufficiali sulle sue condizioni. L’unica è quella inevitabile e attesa da parte della UEFA.

Conference League, Nizza-Colonia: la UEFA sospende il match

Attraverso una comunicazione ufficiale è stato il Nizza intorno alle 19:00 ad annunciare che le autorità della UEFA d’intesa con quelle locali hanno deciso di posticipare il calcio d’inizio della partita alle 19:40. Ciò con il compromesso di fermarne lo svolgimento non appena si verifichi il minimo incidente.

Gli scontri avevano avuto inizio già durante la giornata e in città, ma sono proseguiti all’interno dello stadio del Nizza, rendendolo inevitabile la decisione presa. La Polizia francese è stato costretta a utilizzare anche dei gas lacrimogeni per sedare una rivolta che non accennava a placarsi.