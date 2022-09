“È imbarazzante”: batosta dopo Inter-Bayern, la bocciatura è netta

Inter-Bayern, batosta e bocciatura netta per la formazione di mister Simone Inzaghi. I lombardi escono a testa bassa.

Il mercoledì di Champions League, per le italiane, porta buone notizie solamente per la SSC Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri conquistano un successo storico contro il Liverpool di Jurgen Klopp allo stadio Diego Armando Maradona grazie alle reti di Zielinski, Anguissa e Simeone.

Lo stesso non si può dire, però, dell’Inter di Simone Inzaghi, uscito malconcio e sconfitto dalla gara dello stadio Giuseppe Meazza contro il Bayern Monaco. Il netto 0-2 al momento del triplice fischio ha scatenato le polemiche ed il caos attorno ai nerazzurri, con tantissimi tifosi che hanno chiesto l’esonero immediato di mister Simone Inzaghi.

Inter-Bayern, nerazzurri bocciati nell’editoriale di Sconcerti

Una brutta gatta da pelare per il club lombardo, aspramente criticato anche nei giudizi e nei commenti post partita. Questa mattina, sulle colonne dell’edizione del ‘Corriere della Sera’, il giornalista Mario Sconcerti, nel suo consueto editoriale, ha bacchettato duramente la squadra nerazzurra.

Di seguito uno stralcio della sua opinione: “La differenza con il Bayern è sempre stata tanta. A tratti è stata imbarazzante, seppur un’Inter volenterosa. Il migliore in campo forse è stato Mkhitaryan, ma il più inutile è stato Dumfries che non è stato ala né di aiuto a centrocampo. L’Inter non è all’altezza, ma il Bayern è oltre ciò che si era previsto”.