Inter, Inzaghi esonerato? Pronto un top coach a sorpresa, c’è la proposta

L’Inter non sta attraversando propriamente un buon momento tra Serie A e Champions League, dove sono arrivate pesanti sconfitte. Osservato speciale resta perciò Simone Inzaghi.

L’Inter, dopo la sconfitta registrata contro il Bayern Monaco nella serata di ieri per la prima di Champions League, è ancor di più sotto la luce dei riflettori. Insieme, e soprattutto, a Simone Inzaghi. Visto dai tifosi come primo indiziato per ciò che non sta funzionando nella squadra. Sono arrivate, in merito al suo futuro, perciò alcune novità.

Secondo quanto riferito da ‘FCInterNews’, quindi, dopo quanto avvenuto nella serata di ieri (sommato alle sconfitte subite da Lazio e Milan) ci sarebbero novità sul futuro di Simone Inzaghi. Il tecnico è visto come responsabile di quanto sta avvenendo in campo da una parte della tifoseria nerazzurra che, anche ieri, avrebbe richiesto a gran voce il suo esonero.

La sua posizione sulla panchina dell’Inter, tuttavia, stando a quanto è stato riferito, non sarebbe messa ora come ora in discussione. Solo un fattore farebbe fortemente vacillare la sua permanenza. E, a quel punto, la sua sostituzione sarebbe effettuata con un profilo che già ha conoscenza del calcio di Serie A.

Inter, la dirigenza ha le idee chiare: le ultime sul futuro di Inzaghi sulla panchina nerazzurra

“Per la dirigenza – ha quindi rivelato ‘FCInterNews’ – Simone Inzaghi non rischia il posto, ma anzi questo è ancora ben saldo. Tuttavia, ora ci si aspetta una reazione. La posizione del tecnico verrebbe, infatti, rivalutata solo in caso di una serie di sconfitte da qui alla sosta“.

In campionato la squadra è chiamata ora ad affrontare prima il Torino e poi l’Udinese. Dopo di che tornerà la Champions League con la sfida contro il Viktoria Plzen. La svolta deve quindi già, sia per l’ambiente che per la dirigenza, arrivare con questi prossimi impegni.

Inoltre, è stato detto in conclusione, le preferenze dell’Inter in caso di eventuale sostituzione mirerebbero a un profilo che conosce bene tanto la Serie A quanto il calcio italiano. Nel frattempo è spuntata anche una candidatura a sorpresa, perché ad essere stato proposto in queste ultime ore è il profilo di Marcelo Bielsa. Nome che, però, non convincerebbe pienamente la società.