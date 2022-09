“Esonero immediato”, Inter nel caos: è successo dopo il Bayern

Non si respira un buon clima in casa Inter, specialmente dopo il pesante risultato registrato in casa contro il Bayern Monaco: ambiente nel caos.

L’Inter non riesce, neppure questa sera contro il Bayern Monaco, a strappare un risultato positivo. Dopo la sconfitta registrata nel derby in campionato, arriva anche la sconfitta alla prima di Champions League. Simone Inzaghi è perciò finito nel mirino delle critiche dei tifosi nerazzurri.

L’Inter perde in questa prima partita della fase a gironi di Champions League per la stagione 2022/23 contro il Bayern Monaco. Due gol sono stati segnati dagli avversari della Bundesliga. Il primo da Sané e il secondo come autogol, sfortunato, da D’Ambrosio.

Come primo colpevole, per quanto avvenuto questa sera in campo e in relazione ai risultati deludenti arrivati in campionato sia contro la Lazio sia contro il Milan, è stato incriminato Simone Inzaghi. I tifosi nerazzurri stanno infatti esprimendo tutto il loro malcontento.

Inter-Bayern Monaco, i tifosi non ci stanno e fanno sentire il loro disappunto: “Esonero immediato”

L’Inter non supera le proprie difficoltà neppure questa sera contro il Bayern Monaco. E l’unica squadra italiana ad esultare per quanto mostrato in Champions League è fin qui il Napoli che ha vinto contro il Liverpool per 4-1. I nerazzurri, a San Siro, non hanno potuto evitare la sconfitta contro il Bayern e ora, più che mai, nel mirino c’è Inzaghi.

Come si legge su ‘Twitter’, quindi, gran parte del popolo nerazzurro non è contento per quello che la squadra di Inzaghi sta facendo vedere in campo. Come si legge, questo appare infatti il pensiero comune dei tifosi: “Visti i precedenti, domattina esonero per Inzaghi?“. Il cammino, per il tecnico, inizia a farsi sempre più in salita.