Napoli, questa non ci voleva: l’annuncio è una doccia gelata

Il Napoli ancora si gode il successo ottenuto con la vittoria contro il Liverpool: unica nota dolente della serata è stata l’infortunio. Gli aggiornamenti.

Il Napoli, reduce da una vittoria netta ottenuta contro il Liverpool, si gode la grande prestazione mostrata allo Stadio Diego Armando Maradona. Il risultato finale ha registrato una vittoria schiacciante da parte della squadra di Spalletti, per 4-1 sui Reds di Klopp. Unica nota dolente della serata è stata perciò solamente quella riguardante il nuovo stop dell’attaccante di punta della squadra.

Il Napoli ha visto, ieri sera per la prima gara della fase a gironi di Champions League, andare a segno Zielinski (autore di una doppietta personale), Anguissa (per la prima volta da quando è nel club azzurro) e Simeone, in una notte che si è rivelata magica per lui.

Meno fortunata è stata invece, come partita, per Victor Osimhen. L’attaccante, dopo aver sbagliato un calcio di rigore nel corso del primo tempo, è stato fermato da un nuovo problema muscolare. Che l’ha costretto a chiedere il cambio e a lasciare il rettangolo verde prima del previsto. Gli aggiornamenti sulle sue condizioni.

Napoli, aggiornamenti sulle condizioni di Osimhen: effettuata l’ecografia, procederà domani con la risonanza

Delle condizioni di Victor Osimhen ha fatto trapelare ultime novità, pochi minuti fa, Oma Akatugba. Il giornalista che fa parte del suo entourage, ha fatto sapere che oltre all’ecografia svolta oggi, nella giornata di domani l’attaccante effettuerà anche una risonanza magnetica.

Dall’ecografia non sono risultati particolari problemi. Akatugba ha perciò fatto sapere che: “Victor Osimhen ha fatto l’ecografia oggi. Presto sarà sottoposto a una risonanza magnetica. Sembra comunque che potrebbe stare fuori per circa 14 giorni“. E conclude, affermando: “Niente di troppo serio”.

Anche se di un’altra opinione sarebbero i tifosi e la squadra perché, nonostante il sospiro di sollievo per l’infortunio non grave, il nigeriano sarebbe così costretto a saltare le gare contro Spezia, Rangers e Milan. Rientrando solamente dopo la sosta a ottobre.