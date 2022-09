Luis Alberto-Lazio, frecciata e annuncio: succede dopo il Feyenoord

Vittoria importante per la Lazio di Sarri, ma occhio al caso Luis Alberto: arriva l’annuncio improvviso dopo il Feyenoord.

Buona la prima per la Lazio di Maurizio Sarri. All’Olimpico, i biancocelesti liquidano il Feyenoord senza troppe difficoltà, seppur un secondo tempo colmo di distrazioni e leggerezze che per poco costavano caro alla formazione capitolina.

Al triplice fischio, però, esulta la squadra di Sarri, aiutata anche da un centrocampo apparso oggi in splendida forma. Non solo la sorpresa (nota) di Vecino, ma anche e soprattutto un Luis Alberto tornato in grandissimo spolvero.

“Oggi era importante vincere e lo abbiamo fatto, abbiamo dato la sensazione di una squadra forte e attrezzata”: così il centrocampista spagnolo commenta a caldo la vittoria contro il Feyenoord, prima di togliersi qualche sassolino dalla scarpa ai microfoni di ‘Sky Sport’.

Lazio, tra il futuro ed il Siviglia: arriva lo sfogo di Luis Alberto

Di qui, dunque, Luis Alberto prosegue ed affronta anche le tante polemiche generatesi nell’ultimo periodo sul proprio ruolo: “Voglio giocare dall’inizio, è quello che spera di fare qualsiasi giocatore. Sto bene, mi sento in forma, del resto non mi frega niente. Le critiche ci saranno sempre: quando vinciamo è merito di tutti, quando perdiamo invece è solo colpa di Luis Alberto…”, polemizza il fantasista della Lazio.

E ancora, l’ex Liverpool va senza filtri sul proprio futuro e sull’accostamento al Siviglia dell’ultima estate: “Si è sempre detto e scritto di questa ipotesi. Le parole di mia madre? Ogni madre vorrebbe che il proprio figlio le stesse il più vicino possibile. Non ho mai nascosto di voler tornare Spagna, ma non ho mai fatto nessun nome. Sto bene qui in Italia, la Lazio è casa mia. Ho parlato con la dirigenza e sono stati chiari: era impossibile che io potessi andar via e allora sono rimasto qui col sorriso sulle labbra, pronto a dare tutto per questa maglia”.