Si opera e avrà un lungo stop: Milan, la notizia dell’ultim’ora

Brutta tegola per il Milan: operazione immediata, Stefano Pioli deve fare a meno di uno degli elementi della rosa per un lungo periodo

Buone e cattive notizie nella giornata di oggi per i tifosi del Milan. Il club rossonero nelle scorse ore ha annunciato il rinnovo del centrocampista Rade Krunic. Stefano Pioli però non ha solo motivi per sorridere. La doccia fredda per l’allenatore milanista è arrivata invece dall’infortunio occorso a uno dei suoi calciatori.

La redazione di ‘Sky Sport’ ha fatto chiarezza sulle condizioni di Alessandro Florenzi. Il terzino del Milan ha abbandonato il campo a pochi minuti dalla fine della partita con il Sassuolo lasciando la sua squadra in dieci uomini. Le telecamere avevano colto le espressioni di dolore del romano, confermate dalle ultime notizie sul suo conto.

Milan, Florenzi operato ai tendini in Finlandia: il terzino resterà fuori a lungo dal terreno di gioco

Un’altra parentesi sfortunata nella carriera di Alessandro Florenzi. Il terzino romano questo pomeriggio si sottoporrà ad un nuovo intervento. Questa volta, come riferito da ‘Sky Sport’, il calciatore del Milan dovrà essere operato ai tendini. L’operazione, necessaria dopo l’infortunio rimediato nel match con il Sassuolo, si svolgerà in Finlandia.

I tempi di recupero non si preannunciano brevi. Il laterale rossonero e della Nazionale italiana di Roberto Mancini resterà fuori a lungo dai terreni di gioco. In passato è stato già vittima di due gravi infortuni ai tempi della Roma. Florenzi per due volte consecutive nel 2016 e poi ancora nel 2017 ha subito la rottura del legamento crociato. Nel primo caso ha saltato 19 partite. Nel secondo invece è rimasto fermo per 22 incontri.

Successivamente per due volte ha subito altri stop per altrettanti infortuni al menisco. Entrambe le volte nella scorsa stagione. Ora dovrà fare i conti con questa nuova tegola.

Il Milan, comprendendo la necessità di Florenzi di restare fuori a lungo, negli ultimi giorni di calciomercato è intervenuto in fretta aggiungendo un nuovo laterale destro nella sua rosa. Dal Barcellona è così arrivato in prestito Sergiño Dest, che si alternerà con Davide Calabria nella posizione di esterno basso di difesa.