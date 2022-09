Calciomercato Milan, affare concluso: la firma è arrivata, è ufficiale

Sorriso per Paolo Maldini: il direttore tecnico del Milan sta perfezionando un altro colpo, a breve è attesa l’ufficialità da parte del club

Il pareggio esterno per 1-1 con il Salisburgo ha lasciato un pizzico di rammarico nel Milan che in caso di vittoria avrebbe sfruttato nel migliore dei modi lo scivolone del Chelsea in casa della Dinamo Zagabria. La sconfitta inaspettata degli inglesi però è rimasta ‘impunita’. Al Milan rimane comunque la possibilità di guadagnare la vetta della classifica del girone nella prossima settimana.

L’attenzione della squadra di Stefano Pioli ora si sposterà per un attimo lontana dalla Champions League perché prima dell’impegno di mercoledì alle 18.45 con la Dinamo Zagabria, il Milan affronterà la Sampdoria nella giornata di sabato. Alle 20.45, i rossoneri ritroveranno il loro passato, Marco Giampaolo. Nel frattempo si è registrata una novità nel club milanista.

Milan, rinnovo per Rade Krunic: il centrocampista rinnova fino al 2025

Il Milan nella giornata di oggi ha ufficializzato il rinnovo di Rade Krunic. Il centrocampista bosniaco è fermo ai box per un infortunio muscolare (stiramento al retto femorale). Un problema che lo ha costretto a fermarsi dopo l’esordio in campionato con l’Udinese dello scorso 13 agosto.

Il calciatore, che era sotto contratto fino al 2024, ha prolungato il suo accordo con il club rossonero del direttore tecnico Paolo Maldini di un altro anno. Il nuovo contratto firmato dal centrocampista bosniaco pertanto scadrà il 30 giugno 2025.

Nel frattempo, Stefano Pioli aspetta il centrocampista, ormai assente da circa 25 giorni, per garantirsi un’altra opzione nel circolo centrale del campo. Un fattore molto importante considerato il fittissimo calendario con cui le squadre dovranno fare i conti fino alla pausa imposta per il Mondiale in Qatar.