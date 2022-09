Juventus, annuncio netto e tifosi gelati: il dirigente conferma tutto

Incredibile retroscena per quanto riguarda il mercato della Juventus. Un potenziale talento poteva essere bianconero, e invece…

La Champions League della Juventus non è iniziata nel migliore dei modi. I bianconeri sono incappati in una sconfitta contro il PSG. Un altro campanello d’allarme che si aggiunge ad un inizio di stagione ricco di polemiche.

Umore opposto invece a Napoli, dove la squadra di Spalletti ha rimediato una stupenda vittoria contro il Liverpool. Gli azzurri hanno iniziato col piede giusto la Champions League con un successo tra le mura di casa del Maradona contro una delle big d’Europa.

Mattatore di serata, tanto per cambiare in questo inizio di stagione, il georgiano Kvaratskhelia. Una vera e propria piacevole sorpresa per il Napoli che l’ha prelevato per una cifra attorno ai 10 milioni dalla Dinamo Batumi. Calciatore che, stando al retroscena rivelato il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli, poteva ingaggiato proprio dalla Juventus. I bianconeri infatti, stando alla rivelazione del dirigente partenopeo, erano una delle concorrenti. Alla fine però a spuntarla è stato il Napoli.

Juventus, che occasione persa: Kvaratskhelia poteva essere bianconero.

“Avevamo individuato Kvaratskhelia durante il lockdown.” ha dichiarato il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ai microfoni del Corriere dello Sport. “Poi non se ne fece nulla perché ci chiesero 30 milioni. Con la guerra in Ucraina il calciatore ha lasciato la Russia ed è tornato in patria e allora ci siamo fiondati di nuovo.”

Ecco quindi il retroscena che riguarda la Juventus: “Su di lui c’erano anche altri club come la Juventus e la Roma. Ma noi già avevamo contatti da tempo e siamo riusciti a strapparlo per una cifra contenuta beffando la concorrenza. Col senno di poi, vedendo il rendimento, possiamo dire di aver fatto un grandissimo affare.”