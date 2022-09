Allegri ha dimenticato Fagioli? Ecco quando e come potrebbe utilizzarlo

Fagioli resterà alla Juventus per tutto il corso della stagione e anche in chiave futura. A ribadirlo è stata la stessa società bianconero durante la recente conferenza stampa con Miretti, Fagioli e Soulè. Lo stesso Fagioli ha confermato la sua volontà di far parte del futuro bianconero

Fagioli è pronto a ritagliarsi una parte da protagonista in maglia bianconera, sia in vista del presente, sia in vista del prossimo futuro. Il centrocampista della Juventus, utilizzato con il contagocce da Allegri in questa prima parte di campionato, è pronto a recitare una parte da attore protagonista.

Come e dove potrebbe utilizzarlo Allegri? Attenzione al ruolo di mezz’ala sinistra in attesa del ritorno dall’infortunio di Pogba. L’ex Cremonese potrebbe contendere una maglia da titolare a Rabiot, mentre Miretti potrebbe traslocare nel ruolo di mezz’ala destra.

Tempo al tempo e passo dopo passo: il piano di Allegri potrebbe essere quello di inserire Fagioli nel contesto bianconero a piccoli passi per evitare di caricarlo di pressioni ed eccessive responsabilità. Il gioiello bianconero potrebbe trovare spazio nel corso della ripresa già nella prossima sfida tra Juventus-Salernitana.

Fagioli, inserimento graduale: sarà il vice Rabiot?

Come accennato, Allegri si affiderà a Fagioli a piccole dosi per evitare di “bruciare” il centrocampista in questa sua prima fase d’inserimento nell’ambiente Juventus. L’ex Cremonese, a livello tattico, potrebbe recitare il ruolo di vice Rabiot e insidiare il francese per una maglia da titolare.

Mezz’ala destra o sinistra, anche se non è escluso che Allegri possa schierarlo anche in posizione centrale al posto di Paredes. Esperimenti, idee e teorie ancora da valutare con calma e a piccoli step. Allegri non ha dimenticato Fagioli: l’ex grigiorosso è già pronto a entrare in scena.