Inter-Torino, come sta Juric: l’annuncio di Paro in conferenza

L’annuncio di Paro in conferenza stampa sulle condizioni di salute di Ivan Juric, alla vigilia di Inter-Torino

Il Torino ha avuto un buonissimo avvio di campionato conquistando dieci punti in cinque partite. La vittoria contro il Lecce, la prima in casa dopo lo 0-0 con la Lazio, è arrivata senza Ivan Juric in panchina. A sostituirlo, il vice Matteo Paro. L’allenatore granata soffre, infatti, di una polmonite che gli ha impedito di prendere parte all’ultima partita. E le sue condizioni sono sott’osservazione.

Domani la sfida contro l’Inter al Meazza e in panchina dovrebbe esserci ancora Matteo Paro. Ma risulterà decisivo un controllo che Juric effettuerà oggi, per capire con precisione quali saranno le sue condizioni di salute e, di conseguenza, se potrà sedere in panchina a dirigere la sua squadra.

Torino, le parole di Paro su Juric

Matteo Paro, vice allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa: “Juric sta meglio, attendiamo le risposte dei dottori, perché in questo momento sta facendo un controllo. Speriamo che torni presto, con lui è tutta un’altra storia. Non so se potrà esserci domani, secondo me è difficile, vedremo i dottori cosa diranno. E’ il primo controllo che fa dopo il Lecce e sarà decisivo. Non è semplice per uno come lui non essere vicino alla squadra”.

Indubbiamente senza Ivan Juric, un vero e proprio condottiero per la sua squadra, per il Torino sarà più complicato affrontare l’Inter. Le pressioni sono tante in uno stadio importante come quello del Meazza, ma i nerazzurri stanno vivendo un periodo complicatissimo e potrebbero andare in difficoltà. E Paro indica la strada: “Servirà una partita perfetta per 95′, soprattutto senza sbagliare l’approccio perché loro saranno motivati a fare bene”.