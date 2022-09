Imprevisto surreale e tifosi sbigottiti: Inter-Torino, succede alla vigilia

Inter-Torino non comincia sotto i migliori auspici per i granata, a causa di un incidente di percorso che ha davvero sorpreso tutti.

Ivan Juric non potrà accompagnare il Torino in panchina in occasione dell’avvincente sfida di San Siro contro l’Inter, a causa di una polmonite che sta curando e che l’ha tenuto fermo anche lunedì. Le condizioni del tecnico migliorano, come confermato dal suo vice Paro, il quale ne prenderà il posto, guidando i granata in campo.

Non un’eccellente notizia. Il croato non avrebbe voluto perdersi in nessun modo la sfida in trasferta, la quale è cominciata in modo davvero rocambolesco. Secondo quanto riferito da ‘Toro.it’, il pullman della squadra ha dovuto fronteggiare un’inattesa difficoltà, mentre si accingeva a compiere il viaggio con destinazione Milano.

Poco prima della partenza dallo Stadio Olimpico Grande Torino, il bus è stato costretto a una sosta forzata a causa di un problema all’idroguida, sul quale viaggiavano lo staff tecnico al completo e il gruppo di giocatori.

Torino, problemi nel viaggio verso Milano: i dettagli

L’episodio aveva in qualche modo preoccupato, anche perché la compagine era in attesa di rispettare i tempi per la trasferta e quindi per garantirsi il riposo necessario in vista del dispendioso impegno di Serie A. Tuttavia, l’accaduto è rientrato facilmente e il Torino ha potuto raggiungere la destinazione soltanto qualche minuto dopo il previsto, grazie a un mezzo sostitutivo.

Mister Inzaghi in conferenza stampa dal canto suo ha commentato il match di campionato della sua Inter contro il Torino, manifestando la necessità di invertire la rotta dopo la sconfitta di Champions League contro il Bayern Monaco: “Bisogna ripartire. Era il nostro esordio in Champions League, potevamo fare meglio ma abbiamo incontrato una squadra che per intensità è la più forte d’Europa”.