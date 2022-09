Inter in crisi, ora arriva il Torino: spunta l’avvertimento ad Inzaghi

Il Torino è pronto alla sfida contro l’Inter e proprio i granata mandano un avvertimento alla formazione di mister Inzaghi.

Un assente è certo in Inter-Torino, si tratta di Ivan Juric. Il tecnico croato è bloccato dalla polmonite e allora sarà il vice Matteo Paro a farne le veci. Ciò che li accomuna è sicuramente la convinzione e lo spirito guerrigliero, come dimostrano le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa, alla vigilia dell’appuntamento di Serie A.

“L’Inter arriverà motivata, perché deve migliorare la classifica e viene da due sconfitte”, è sicuro Paro e in effetti il periodo che vivono i nerazzurri impone la miglior prestazione per riscattarsi dalle ultime. L’umore della piazza è davvero sul filo del rasoio e, disputandosi il match a San Siro, ci si attende da parte del pubblico una reazione forte e malumore.

La società ha ribadito la presenza di mister Inzaghi in panchina con continuità. Gli ultimi risultati non stanno assolutamente facendone vacillare la panchina, sebbene i tifosi non siano così d’accordo.

Torino, Paro avverte l’Inter: “Sappiamo come affrontarli”

Il clima incandescente non preoccupa eccessivamente il Torino, che è piuttosto concentrato sulle questioni di campo. Paro lo conferma: “Servirà l giusto approccio, intenso per non avere difficoltà. Sappiamo come affrontarli, ma dobbiamo essere tosti, precisi e non lasciare spazi, rimanendo concentrati perché altrimenti andiamo incontro a brutte prestazioni”.

Sulle condizioni di mister Juric Paro ha dato alcuni aggiornamenti: “Vedo difficile che domani sia in panchina. Oggi è il primo controllo, bisognerà vedere cosa dicono i medici. Per lui stare a vedere il match da casa è una sofferenza, per come la vive e per la voglia che ha di stare vicino ai giocatori. Non è bello stare a casa, si deciderà con i dottori”.