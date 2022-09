Juventus, accordo ufficiale e pioggia di milioni: Elkann gongola

Importante operazione di partnership conclusa per la Juventus in queste ore: il rinnovo dell’accordo frutterà parecchio denaro

Gli ultimi risultati hanno acceso qualche spia intorno alla Juventus di Allegri. Sia dal punto di vista tattico sia sul piano tecnico. Mario Sconcerti, sul ‘Corriere della Sera’, ha riportato ottimismo scrivendo che i bianconeri sono “la formazione italiana con i più ampi margini di miglioramento” ma ha anche parlato di “Rabiot quale unico calciatore da Champions”.

In queste ore però l’attenzione è catalizzata anche da un’importante partnership sottoscritta dalla formazione juventina. Una notizia che fa piacere sicuramente alla proprietà della società torinese e in particolare a John Elkann e al presidente Andrea Agnelli.

Juventus, rinnovata la partnership con Coca Cola: l’azienda avrà l’esclusiva per gli “sparkling soft drink”

In una nota pubblicata dalla Juventus, è stata ufficializzato il rinnovo del rapporto con Coca Cola. Il marchio americano leader del settore del beverage continuerà ad essere uno sponsor di riferimento per la società bianconera. La partnership è stata siglata nel 2019 e andrà ancora avanti con alcune novità.

La Juventus ha fatto sapere infatti che collaborerà con Coca Cola per coinvolgere i tifosi a livello europeo con diverse iniziative e attività che vedrà protagonista pure la Juventus Women, si legge nella nota diffusa dal club torinese.

L’accordo prevede l’esclusiva per ciò che concerne gli “sparkling soft drink” con la presenza dei prodotti sia nelle aree hospitality sia in tutti i punti vendita dello stadio prima, durante e dopo la gara, con eventi per i fan che garantiranno visibilità al marchio. Non mancherà naturalmente l’attività sui social media.

Grossa soddisfazione per il rinnovo pluriennale della partnership è stata espressa da Tiziana Di Gioia, chief commercial officer della Juventus, e da Raluca Vlad, marketing director di Coca Cola Italia. L’accordo avrà naturalmente dei chiari vantaggi economici per la società bianconera.