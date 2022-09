Insigne-Kvaratskhelia, Giuntoli se la ride: la sentenza è inappellabile

Il ds del Napoli Giuntoli nel corso dell’intervista al ‘Corriere dello Sport’ ha fatto una comparazione tra Kvaratskhelia e Insigne

Khvicha Kvaratskhelia è la grande attrazione del Napoli di questo inizio stagione. Il georgiano ha impiegato un amen per integrarsi ai meccanismi tattici di Luciano Spalletti. L’ex Rubin Kazan quattro gol e due assist in sei partite. Numeri che se confermati renderanno indolore il sofferto addio del capitano Lorenzo Insigne.

Per il georgiano sono stati mesi complicati quelli immediatamente precedenti al suo arrivo in Italia. Dopo lo scoppio della guerra ha lasciato il Rubin Kazan per trasferirsi al Dinamo Batumi, sfruttando la finestra di mercato speciale concessa dall’Uefa in seguito all’invasione dell’Ucraina operata dalla Russia. Il ritorno in patria però è durato appena pochi mesi perché Giuntoli gli ha offerto l’opportunità di mettersi alla prova nel campionato italiano per sostituire Insigne. Neppure il direttore sportivo partenopeo ha evitato il paragone con il napoletano.

Napoli, i numeri mettono il sorriso a Giuntoli: “Kvaratskhelia costa 1.7 milioni lordi, Insigne 9. La sottrazione è semplice”

Nel corso dell’intervista al ‘Corriere dello Sport’, nel quale il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si è soffermato a lungo su Khvicha Kvaratskhelia è stato proposto pure un confronto con Lorenzo Insigne. Il calciatore napoletano ha salutato la sua vecchia squadra da poco più di due mesi. La sua permanenza a Toronto è cominciata sotto il segno del gol.



In MLS, sia lui sia Federico Bernardeschi hanno dato subito un timbro forte alla loro presenza in campo nella formazione di Bradley. I canadesi hanno alzato il rendimento con i due italiani. Insigne ha già siglato 6 gol in 9 partite di campionato giustificando il suo contratto faraonico.

Di economia e cifre ha parlato pure Giuntoli al ‘Corriere dello Sport’. “Kvaratskhelia – ha detto il direttore sportivo del Napoli – guadagna 1.2 milioni netti all’anno. Un totale di 1.7 milioni lordi. Insigne ne guadagnava 4.5 netti e 9 lordi, faccia un po’ lei la sottrazione”. La differenza pertanto è di 7.3 milioni di euro. Questa cifra però deve essere scorporata dall’ammortamento previsto per l’acquisto del numero 77 che è di 2 milioni annui fino al 2027.