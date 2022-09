Donnarumma senza pace: annuncio ufficiale e mani nei capelli

Gigio Donnarumma non trova pace a Parigi: le parole di Galtier mettono pressione al portiere italiano dopo l’errore con la Juventus

Lo spettro di Keylor Navas torna ingombrante per Gianluigi Donnarumma. Il portiere centroamericano nonostante i rumors di calciomercato che lo hanno visto protagonista in estate è rimasto a Parigi. Questo crea delle grosse insidie per l’estremo difensore italiano.

L’ex Milan è tornato nell’occhio del ciclone, in Francia, dopo l’errore commesso in Champions League contro la Juventus. Contro la squadra di Max Allegri, Gigio ha sbagliato i tempi dell’uscita in occasione dell’azione che ha portato al gol che ha riaperto la gara. Il suo errore non è passato inosservato a nessuno. Neppure a Galtier, che ora ripensa alle sue scelte.

PSG, Galtier torna sui suoi passi: “non mi vieto l’idea che Navas possa giocare alcune partite”, la titolarità di Donnarumma torna in discussione

Nel passato campionato l’alternanza tra i due ha spazientito e scontentato tutti. Con l’addio di Pochettino e l’arrivo di Galtier sembra potesse terminare il conflitto tra i pali. Anche e soprattutto in considerazione del fatto che Keylor Navas è stato vicino all’addio al PSG. Il mancato accordo sulla buonuscita però ha bloccato tutto e, adesso, per Donnarumma arriva il momento più delicato.

Secondo ‘L’Equipe’, infatti, il tecnico francese Christophe Galtier sta prendendo in considerazione l’idea di cambiare la scelta tra i pali. Al momento della sua presentazione, l’ex Lilla – anche per stemperare la tensione vissuta durante l’era Pochettino – ha parlato di gerarchie meno fluide. “Ci sarà un primo e un secondo portiere”, disse in quella circostanza.

Parole forse dettate in parte pure dal pensiero di un addio di Navas. Pochi mesi più tardi, però, alcuni errori di Donnarumma starebbero facendo cambiare la filosofia dell’allenatore, non totalmente contento dell’operato dell’italiano. Il numero uno di Castellammare di Stabia si è concesso qualche rischio di troppo con i piedi e ha palesato qualche errore nella misura dei lanci. Non a caso, dunque, Galtier è tornato ora sui suoi passi affermando che non si vieta “l’idea che Keylor Navas possa giocare alcune partite, come tutti i numeri due”.