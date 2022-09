Juventus-Salernitana, Allegri ne cambia quattro: le novità

La sfida tra Juventus-Salernitana servirà ad Allegri di valutare alcune possibili novità di formazione in vista della prossima sfida di campionato. Occhi puntati sul turnover e novità tattiche

Allegri potrebbe stravolgere tatticamente la Juventus in vista della sfida di campionato contro la Salernitana. Attenzione alla possibile conferma del 3-5-2 con Gatti titolare al posto di Danilo. Possibile turno di riposo anche per Bremer, con Rugani potrebbe a rilevare il centrale brasiliano.

Tanti ballottaggi anche a centrocampo, con Paredes indiziato a un turno di riposo e con Locatelli confermato in cabina di regia come da copione prima dell’arrivo dell’argentino. Crescono le chance di titolarità di Fagioli, il quale potrebbe prendere il posto di Rabiot per far rifiatare il francese.

Attenzione anche al ballottaggio tra McKennie e Miretti, con il texano pronto a candidarsi a una maglia da titolare per completare il centrocampo bianconero. In attacco nessun dubbio: Vlahovic farà coppia con Milik. Panchina per Kean, non disponibile Di Maria, il quale farà ritorno in campo in vista del match di Champions League contro il Benfica.

Juventus-Salernitana, le probabili formazioni: novità e ultimissime

Allegri scioglierà gli ultimi dubbi nelle prossime ore dopo l’ultimo allenamento di rifinitura e dopo la conferenza stampa pre match. Sulla sinistra potrebbe riposare Kostic con Alex Sandro pronto a ritagliarsi una maglia da titolare sul settore mancino. Occhio anche alla concorrenza di De Sciglio. Ecco le probabili formazioni del match di domenica sera ore 20:45:

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bonucci, Rugani; Cuadrado, McKennie/Miretti, Locatelli/Paredes, Fagioli/Rabiot; Alex Sandro; Vlahovic, Milik. All. Allegri

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Fazio, Gyomber; Candreva, Maggiore, Coulibaly L, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Piatek/Bonazzoli. All. Nicola