Raspadori in gol, ma quanta difficoltà: Napoli, il giudizio di Spalletti è netto

Il Napoli vince contro lo Spezia e Spalletti non si trattiene ai microfoni di ‘DAZN’: le parole del tecnico toscano nel post gara.

La rete all’89’ è stata una vera e propria liberazione, anche se la difficoltà è stata lampante. Il Napoli ringrazia la prima marcatura in azzurro di Raspadori, anche se non sono mancati i punti bui e le amarezze da dover riconsiderare dopo il triplice fischio della gara contro lo Spezia.

“Per noi ci sono solo partite da vincere, fondamentali per l’alta classifica. Non c’è altra storia”: così Luciano Spalletti analizza i tre punti con i liguri nell’immediato post-partita, ai microfoni di ‘DAZN’.

“La nostra vittoria è stata meritatissima – continua il tecnico del Napoli – Per quanto difficile sia stata. Soprattutto perché la difficoltà era alta dopo lo sforzo fatto col Liverpool e il grande caldo di questo pomeriggio”.

Raspadori-Napoli, il giudizio di Spalletti è netto: le parole del tecnico azzurro

E ancora, Spalletti si mostra soddisfatto il giusto per la vittoria di questo pomeriggio: “Questa vittoria è sinonimo di maturità, ma non possiamo permettercene molte di gare così. Non possiamo sbagliarle, lo scorso anno ci sono costate carissimo. Ora i calciatori non debbono accontentarsi, si deve andare oltre. Senza la zampata di Raspadori si sarebbero persi punti fondamentali”.

Lo stesso Raspadori che, gol a parte, è apparso quest’oggi in grande difficoltà. Anche se il giudizio di Spalletti sull’ex Sassuolo è chiaro: “Giacomo è stato sempre in partita, è stato eccezionale. Ha legato il nostro gioco, anche quando non siamo stati bravi nel farla girare. Sulla fascia si è messo a disposizione, con tanto sacrificio. Lui non è un esterno, non è una punta, ma ha quel qualcosa in più che ci ha fatto vincere”.

Infine sul perché abbia deciso di tenerlo in campo fino alla fine, Spalletti rivela: “Con lo staff avevamo valutato più soluzioni a gara in corso e abbiamo deciso col ragazzo e con la panchina, visto che nel corso della gara non sono sempre lucido”.