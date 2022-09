“Problemi alla vista”: Sampdoria-Milan, spavento per il calciatore

Bisogna registrare uno spavento per un giocatore nel corso del match di campionato tra la Sampdoria e il Milan.

Dopo le vittorie del Napoli di Luciano Spalletti e dell’Inter di Simone Inzaghi, adesso tocca al Milan scendere in campo. I rossoneri, infatti, stanno giocando in questi minuti al Marassi contro la Sampdoria dell’ex Marco Giampaolo.

La squadra di Stefano Pioli, infatti, è partita subito alla grande, considerando che è passato in vantaggio al 6′ con la rete realizzata da Messias, su assist di Leao. Il team doriano, però, ha saputo reagire con la traversa colpita da Djuricic con una conclusione potente di destro.

Dopo il grosso spavento preso, il Milan è andato in gol nuovo con De Keteleare, anche se poi Fabbri, dopo aver rivisto l’azione al VAR, ha annullato il gol del belga per il fuorigioco precedente da parte di Giroud. Tuttavia qualche minuto prima del gol annullato all’ex Brugge c’è stato un po’ di spavento per un giocatore rossonero.

Sampdoria-Milan, spavento Davide Calabria: i dettagli

All’, infatti, Davide Calabria ha avuto qualche problema all’occhio. A riportare tale accaduto è stato Giovanni Barsotti, bordocampista del match per ‘DAZN’: “Problemi alla vista per il giocatore del Milan, il quale vede male dall’occhio destro”.

Il problema per il capitano rossonero, fortunatamente, è poi rientrato, visto che adesso sta giocando senza problemi. I tifosi del Milan, intanto, sperano di portare a casa tre punti fondamentali per rispondere proprio ai successi di Napoli e Inter.