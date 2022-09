Milan, guai per Pioli: infortunio all’improvviso, salta la Sampdoria

Milan, guai in vista per mister Stefano Pioli. Il tecnico dei rossoneri perde uno dei titolari, adesso deve correre subito ai ripari.

Guai in arrivo per Stefano Pioli ed il suo Milan. Il club rossonero, a poche ore dalla sfida contro la Sampdoria, perde uno dei protagonisti. Questa sera, infatti, è in programma il match tra i lombardi ed i blucerchiati di Marco Giampaolo. Un match che la squadra ospite vuole vincere a tutti i costi per restare ai vertici della classifica di Serie A.

Questa mattina, però, spunta fuori una notizia che rischia di compromettere seriamente i piani di Pioli. A poche ore dal fischio di inizio della sfida di Marassi, Pioli perde uno dei suoi che sembrava destinato a partire titolare.

Milan, infortunio Origi: le condizioni ed i tempi di recupero

Una brutta gatta da pelare per Pioli che perde Divock Origi in vista della gara contro la Sampdoria, valida per il sesto turno di Serie A 2022/2023. Il club rossonero, come riferito da ‘MilanLive’, dovrà fare a meno dell’ex attaccante del Liverpool. Un infortunio dell’ultim’ora, infatti, l’ha messo fuori dai giochi.

Avrebbe giocato titolare Origi questa sera, ma così non sarà. L’attaccante, infatti, si è fermato questa mattina dopo aver rimediato un affaticamento muscolare alla coscia sinistra. La partenza per Genova è saltata, così come è saltata la sua presenza dal primo minuto. Nei prossimi giorni il calciatore si sottoporrà ad attenti ed approfonditi esami clinici per valutare l’effettiva entità del suo problema fisico. Con ogni probabilità il suo ritorno in campo avverrà solamente dopo la pausa per le Nazionali. Toccherà, ora, ad Olivier Giroud comandare la linea d’attacco, visto che anche Ante Rebic è fermo in infermeria.