Bologna-Fiorentina, la sentenza dell’ex arbitro Marelli è netta: “Era fallo”

Moviola Bologna-Fiorentina, l’episodio non viene commentato in diretta tv. Ma è arrivata la rivelazione dell’ex arbitro Marelli.

Bologna-Fiorentina è oramai finita. Il risultato finale sorride agli emiliani, vittoriosi per 2-1 grazie alle reti di Arnautovic e Barrow che hanno ribaltato il risultato e trascinato Luca Vigiani alla vittoria. In attesa dell’arrivo di Thiago Motta sulla panchina, l’allenatore degli emiliani sorride.

Chi sorride un po’ meno, invece, è Vincenzo Italiano, intervenuto in diretta televisiva su ‘DAZN’. Il tecnico dei viola non ha voluto commentare l’episodio dubbio che ha portato il Bologna al gol del vantaggio. Un netto ‘no comment’ a proposito di moviola e VAR, ma solo una tirata d’orecchie ai suoi dopo il risultato infelice.

Bologna-Fiorentina, la moviola di Marelli

Chi invece ha commentato l’episodio è stato l’ex arbitro Luca Marelli, oggi moviolista e commentatore per ‘DAZN’. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni giunte in diretta televisiva nell’immediato post partita: “Il gol di Barrow? Orsato è in controllo dell’azione, vedo tutto ciò che succede e lo valuta”.

Poi prosegue, commentando l’azione che ha portato il Bologna alla rete del vantaggio: “Il VAR qui non può intervenire, ma per me quello è fallo di Kasius su Quarta”.