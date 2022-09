Rangers-Napoli, il rinvio per motivi d’ordine pubblico è ufficiale: gli aggiornamenti

Per motivi di ordine pubblico, è ufficiale il rinvio: la decisione dell’UEFA sulla partita tra Rangers e Napoli

AGGIORNAMENTO 13:58 – L’Uefa ha diramato il comunicato ufficiale in questi minuti, rinviata quindi a mercoledì la sfida tra Rangers Glasgow e Napoli. Con un comunicato ufficiale apparso sui propri canali, la SSC Napoli ha comunicato la decisione della UEFA di chiudere il settore ospiti. Per i tifosi del Napoli che hanno già acquistato il biglietto del match, il club azzurro provvederà al rimborso. Successivamente saranno comunicate le modalità.

La morte della Regina Elisabetta II ha sconvolto il mondo giovedì scorso. Avvenuta in serata, quando erano in corso le partite di Europa League e Conference, era arrivato il minuto di raccoglimento per le squadre britanniche impegnate. I campionati sono stati fermati in Regno Unito per rendere omaggio a uno dei personaggi più influenti dello scorso secolo. Ed erano anche sorti dei dubbi su alcune partite da giocare nelle coppe europee, soprattutto Rangers-Napoli.

L’UEFA difficilmente rinvia le partite, soprattutto per una questione di calendario. Di date disponibili ce ne sono pochissime, ma Rangers-Napoli sarà quindi rinviata di un giorno. La partita si giocherà mercoledì e non martedì alle 21:00, come previsto dal calendario stilato quando ci fu il sorteggio dei gironi.

Rangers-Napoli, rinvio per ordine pubblico

Oltre a questa decisione anche il settore ospiti di Ibrox sarà chiuso ai tifosi del Napoli. La motivazione è legata all’impiego delle forze dell’ordine per tutte le celebrazioni della Regina, visto che avrebbe creato forti difficoltà alla polizia scozzese nel gestire l’arrivo dei tifosi del Napoli. E martedì è proprio il giorno in cui verrà trasferita la salma della Regina Elisabetta II da Edimburgo a Londra.

Intanto, diramati gli arbitri della sfida: partita affidata allo spagnolo Mateu Lahoz, con Cebrian e del Palomar come assistenti, Munuera quarto uomo; Fritz al VAR con Dankert come assistente.