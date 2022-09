Tutto pronto per il fischio di inizio di Lazio-Verona, match delle ore 18:00 valido per il sesto turno del campionato di Serie A 2022/2023.

Manca sempre meno per il fischio di inizio di Lazio-Verona, gara in programma alle ore 18:00 e valida per la sesta giornata del campionato di Serie A 2022/2023.

Allo stadio Olimpico di Roma, i biancocelesti di Maurizio Sarri ospitano la formazione scaligera di Gabriele Cioffi.

Lazio-Verona, le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3) – Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Marcos Antonio, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri. A disposizione: Maximiano, Adamonis, Casale, Gila, Radu, Kamenovic, Hysaj, Basic, Luis Alberto, Bertini, Romero, Cancellieri.

VERONA (3-4-2-1) – Montipò; Dawidowicz, Gunter, Coppola; Faraoni, Ilic, Tameze, Doig; Lasagna, Lazovic; Henry. All. Cioffi. A disposizione: Chiesa, Hien, Ceccherini, Cabal, Depaoli, Terracciano, Cortinovis, Veloso, Sulemana, Hongla, Hrustic, Verdi, Djiuric, Kallon, Piccoli.