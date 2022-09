“Ma chi lo ha comprato?”: Fiorentina, il giudizio spiazza Italiano

La Fiorentina non decolla e le analisi sono impietose nei confronti di un elemnto del settore offensivo della squadra di Vincenzo Italiano

Questo pomeriggio toccherà alla Fiorentina fare i conti con il prima Bologna post Mihajlovic. I viola non vincono da quasi un mese. Da quando la squadra di Vincenzo Italiano ha superato per 2-1 il Twente nella gara d’andata dei playoff di Conference League. Dopo di allora, i viola hanno pareggiato con Empoli, Twente (match di ritorno), Napoli, Juventus e Rigas FC mentre hanno perso con l’Udinese.

Partenza tutt’altro che lanciata che ha portato a un po’ di scoramento da parte dell’ambiente fiorentino. Gli uomini di Italiano attualmente stazionano a centro classifica in Serie A e nelle prime cinque partite di campionato hanno realizzato soltanto 4 reti. Numeri che hanno acceso la critica intorno all’attacco.

Fiorentina, Orlandini boccia Cabral: “Mi piacerebbe sapere chi ha deciso di spendere 15 milioni per lui”

Quasi un mese senza vittorie. Un solo successo in campionato e un altro in Conference League e i decibel intorno alla Fiorentina si sono inevitabilmente alzati. Anche l’ex calciatore viola Andrea Orlandini non è completamente soddisfatto e ne ha parlato a ‘Radio FirenzeViola’.

“Il gioco lo abbiamo fatto, con l’RFS e anche contro la Juventus ma manca un po’ di tranquillità. Senza Igor e Milenkovic è più difficile. Penso che la Fiorentina possa fare un discreto campionato. Può ambire pure ad arrivare quinta o sesta. Giovedì scorso, avessimo avuto la squadra al completo avremmo vinto ma abbiamo sprecato troppo. La squadra mi è piaciuta al di là dei centravanti. Devono dare di più”.

La stoccata principale è stata rifilata proprio ad un attaccante, Arthur Cabral: “Jovic deve darsi da fare di più. Lui è un calciatore migliore di quello che si è visto finora. Cabral, invece, non mi piace molto, anche se bisogna riconoscere che in campo dà sempre tutto. Mi piacerebbe però sapere chi ha ritenuto opportuno spendere 15 milioni per lui. La Fiorentina deve costruire rapporti con osservatori sudamericani, francesi per trovare qualche fuoriclasse”.

Intorno ai temi di mercato, Orlandini ha poi compiuto l’ultima analisi: “Commisso merita fiducia. Sul mercato sono state fatte molte mosse azzeccate ma al momento la Fiorentina non può permettersi di spendere più di 20 milioni per un calciatore. Giocatori di questo calibro non ne sono stati presi ma non è colpa del presidente”.