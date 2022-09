Lazio, l’assurdo gesto all’Olimpico: contro il Verona succede di tutto

Il gesto durante Lazio-Verona ha lasciato tutti senza parole. Le immagini stanno facendo il giro del web.

Dopo due partite senza trovare vittoria, la Lazio ha rimesso in cassa tre punti che serviva o come il pane. Una partita dove il Verona ha tenuto botta con grande personalità, pur non riuscendo a porsi in una posizione di vantaggio rispetto agli avversari. E cosi i biancocelesti si sono portati a casa la vittoria, prima con la rete di Immobile e poi quella di Luis Alberto soltanto nel finale.

Come spesso accade in gare di questo tipo, si è respirato grande nervosismo in campo e fuori. In particolare c’è stato un gesto che ha lasciato tutti senza parole e che sta facendo il giro dei social.

Lazio-Verona, Sarri mostra il dito medio alla panchina gialloblu

Protagonista è Maurizio Sarri, che durante il match si è reso protagonista di un gesto che ha lasciato tutti senza parole. L’allenatore si è rivolto alla panchina avversaria con un dito medio rivolto team manager del Verona Mazzola, dopo le proteste di quest’ultimo per un contrasto tra Ilic e Luis Alberto.

La situazione è stata placata dai collaboratori di Sarri, che hanno poi allontanato l’allenatore per evitare che la situazione potesse degenerare. Clima teso evidentemente anche per lo stesso Sarri, che anche negli scorsi giorni è finito al centro delle polemiche a causa delle lamentele verso la classe arbitrale.