Lazio, vittoria col Verona e arriva la ‘rivelazione’ in diretta

Dopo la vittoria della Lazio di Sarri per 2-0 contro il Verona, c’è stata una rivelazione che ha sorpreso un po’ tutti.

Da pochi minuti minuti è terminata la gara tra la Lazio ed il Verona con il risultato di 2-0 a favore dei padroni di casa. I biancocelesti hanno sofferto contro i veneti, ma hanno sicuramente meritato il successo. La prima occasione del match è stata proprio per i capitolini, visto che Immobile non è arrivato per un soffio sul cross di Zaccagni.

Al 27’ c’è stata la conclusione di Basic mandata sul palo da un ottimo intervento da parte di Montipò. Quest’ultimo, qualche minuto dopo, è stato bravo ad anticipare Immobile in uscita. Nei minuti finali della prima frazione di gara c’è stata prima un’altra parata dell’estremo difensore veneto, questa volta su Felipe Anderson, e poi c’è stata la traversa colpita da Henry.

La Lazio di Sarri è riuscita poi a sbloccare la gara nella ripresa, esattamente al minuto 66, con il colpo di testa di Immobile, imbeccato da Milinkovic-Savic. Il Verona ha tentato di pareggiare con Ilicic, ma poi Luis Alberto ha chiuso la gara nei minuti finali. Dopo questa vittoria importante, c’è stata una rivelazione che ha ‘incuriosito’ un po’ tutti.

Lazio, la rilevazione di Immobile: “Luis Alberto e Milinkovic-Savic mi conoscono come mia moglie”

Ciro Immobile, infatti, ha commentato così a ‘DAZN’ gli assist che riceve da Luis Alberto e Milinkovic-Savic: “Sono due giocatori incredibili, mi conoscono come mia moglie. I miei gol vanno divisi con loro due. Se sto avendo meno occasioni? Non mi sono reso conto dal campo, ma l’importante è segnare”.

L’attaccante ha poi continuato il suo intervento: “I tifosi ci hanno sostenuto per tutti i 90 minuti, speriamo di continuare questa cavalcata. In queste gare dove che non riusciamo sbloccare il risultato, abbiamo bisogno del loro sostegno. L’anno scorso non vincevamo dopo aver giocato in Europa League? Era la crescita che attendevamo, la società ci ha dato una mano con gli acquisti di questa estate”.