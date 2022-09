“Era calcio di rigore”: Napoli-Spezia, moviola e polemiche su Meret

Sorgono nuove polemiche per un presunto rigore non assegnato allo Spezia contro il Napoli per un contatto tra Meret e Kiwior

Il turno successivo alle coppe europee è sempre molto complicato per tutte le squadre italiane. Napoli, Inter e Milan hanno vinto soffrendo contro squadre tecnicamente inferiori. Tre punti importantissimi per tutte e tre le squadre, che possono affrontare la seconda giornata di Champions League con più tranquillità. La squadra di Luciano Spalletti ha dato continuità alle splendide vittorie contro Lazio e Liverpool, battendo lo Spezia con il gol di Raspadori al 90′.

L’attaccante ex Sassuolo ha trovato la prima rete con la maglia dei partenopei dopo una prestazione non molto positiva, soprattutto da prima punta. Tuttavia, l’argomento che oggi sta facendo discutere è il presunto rigore non assegnato allo Spezia, per un’azione che ha coinvolto Meret, Mario Rui e Kiwior, quando il punteggio era ancora sullo 0-0.

Napoli-Spezia, la moviola della Gazzetta sul contatto Meret-Kiwior

L’edizione di oggi della Gazzetta dello Sport si sofferma sulla moviola per il contatto tra Meret e Kiwior: “Retropassaggio corto di Mario Rui per il portiere italiano, Kiwior gli ruba il tempo e viene colpito all’altezza del piede destro, facendolo cadere. E’ calcio di rigore, ma né l’arbitro né il VAR Valeri intervengono”. Un’analisi più che discutibile, con lo stesso Luciano Spalletti che nella conferenza stampa post-partita ha intuito che si potesse parlare di quest’episodio e ha subito messo le cose in chiaro.

“Non è calcio di rigore. Si è detto niente più rigorini, ma questo non lo è nemmeno”. Lo ha affermato con assoluta fermezza Spalletti dopo la vittoria all’ultimo respiro con lo Spezia, in una conferenza stampa fiammante in cui ha avuto da ridire anche sul presidente De Laurentiis, che più volte ha provato a intromettersi nelle scelte di formazione del tecnico.