“Troppo severo…”: Milan, il verdetto su Rafael Leao è chiaro

L’espulsione di Rafael Leao ha complicato la partita del Milan contro la Sampdoria: il verdetto è chiaro

La vittoria contro la Sampdoria ha permesso al Milan di tenere testa al Napoli, vittorioso nel finale con lo Spezia grazie a Giacomo Raspadori. Una partita diventata complicatissima dopo l’espulsione di Rafael Leao e il successivo pareggio di Djuricic. Ma alla fine, Stefano Pioli è riuscito a portare a casa i tre punti grazie al solito Olivier Giroud, che come sempre ha risolto una soluzione intricata, stavolta su calcio di rigore.

Ha fatto molto discutere il doppio giallo a Rafael Leao, soprattutto per il primo arrivato per una sbracciata su Ferrari, che ha anche subito il calcio dal portoghese in occasione della seconda ammonizione. La sensazione, però, è che il giudizio sia stato abbastanza severo e adesso il portoghese sarà costretto a saltare Milan-Napoli.

Milan, la moviola della Gazzetta sull’espulsione di Rafael Leao

L’edizione di oggi della Gazzetta dello Sport si è soffermata sull’espulsione di Rafael Leao, facendo la moviola dei due gialli: “La prima ammonizione di Rafael Leao sembra troppo severa. Una decisione che ha pesato, poi, sul successivo giallo per il colpo alla testa ricevuto dallo stesso Ferrari sulla rovesciata del portoghese”. Insomma, per il Milan un problema in vista di un match importantissimo come quello di San Siro col Napoli.

Leao ci sarà in Champions League mercoledì con la Dinamo Zagabria, ma Pioli dovrà trovare delle soluzioni per domenica. Ha le opzioni Brahim Diaz, Saelemaekers e Krunic -che sarebbero tutti adattati a sinistra- in attesa di capire quando Ante Rebic avrà risolto i problemi alla schiena.