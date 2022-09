Colpo di teatro Sassuolo-Udinese, forfait improvviso: si è infortunato

Sassuolo-Udinese perde un protagonista a pochi minuti dal fischio di inizio. Un calciatore si è infortunato prima del via: le condizioni.

Sassuolo-Udinese è iniziata da pochissimi minuti. Il match, al momento, è fermo sul risultato di 0-0. Entrambe le formazioni, chiaramente, puntano alla vittoria. La gara tra Italiano e Sottil, dunque, preannuncia spettacolo.

Nessuna delle due formazioni è decisa a risparmiarsi. Non a caso, infatti, i due allenatori hanno mandato in campo dal primo minuto i migliori calciatori a disposizione. Di seguito le formazioni ufficiali del match:

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Ruan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Mateus Henrique; Laurienté, Pinamonti, Kyriakopoulos. A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Ayhan, Harroui, Alvarez, Obiang, Ceide, Antiste, Thorstvedt. All. Dionisi

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Becao, Ebosse; Pereyra, Lovric, Walace, Arslan, Udogie; Success, Deulofeu. A disposizione: Padelli, Piana, Festy, Makengo, Jajalo, Beto, Abankwah, Nuytinck, Ehizibue, Samardzic, Nestorovski. All. Sottil

Sassuolo-Udinese, infortunio Makengo: le condizioni

Tra i titolari nulla è cambiato, ma a pochi istanti dall’inizio della partita, un calciatore è stato protagonista di un episodio spiacevole che ha lasciato i tifosi senza parole. Il centrocampista dell’Udinese Jean Victor Makengo, infatti, non prenderà parte al match.

Il motivo? Un infortunio dell’ultimo minuto, accusato durante l’allenamento di rifinitura. Inizialmente in panchina, in seguito ad un affaticamento muscolare, il giocatore non sarà a disposizione dell’allenatore del club friulano.