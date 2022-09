Cristiano Ronaldo, addio United e destinazione inedita? Spunta l’annuncio

L’inizio stagione di Cristiano Ronaldo al Manchester United è stato traumatico. Il giocatore è ormai una riserva della squadra di Ten Hag.

L’ultima sessione di calciomercato non è stata affatto facile per il talento portoghese del Manchester United Cristiano Ronaldo. Il cinque volte Pallone d’Oro ha provato ‘in tutti i modi’ a lasciare i Red Devils e provare una nuova avventura in un top club europeo; in particolare, per il giocatore era molto importante giocare in un club di Champions League.

Ronaldo tiene molto ad i suoi record ed è il giocatore nella storia della competizione con più reti. Oltre a questo, il campione lusitano aveva l’obiettivo di giocare per preparare al meglio il Mondiale in Qatar, ultima grossa chance della sua carriera. Nonostante la volontà di Ronaldo e il forcing del suo agente Jorge Mendes alla fine il 38enne attaccante è rimasto allo United.

L’esperienza fino ad ora in questa prima fase di stagione è stata finora fallimentare con Ronaldo relegato al ruolo di riserva e a giocare scampoli di gara. Nelle ultime ore sono arrivate importanti dichiarazioni riguardo il futuro e la prossima destinazione dell’ex attaccante della Juventus.

Cristiano Ronaldo, spunta l’opzione Arabia Saudita

Yasser Al-Misehal, presidente della federazione saudita, ha parlato ai microfoni di The Athletic ed ha aperto alla possibilità di vedere Cristiano nel loro campionato: “Ci piacerebbe molto vedere un giocatore del suo calibro nella Lega saudita. Tutti conoscono i suoi record e sarebbe anche un modello come giocatore”.

Poi il presidente ha proseguito spiegando: “Siamo consapevoli che si tratterebbe di un affare molto costoso, ma i nostri club hanno avuto grosse entrate e la Premier League saudita può permettersi Cristiano Ronaldo. Un’offerta a gennaio? Non ho la risposta, ma qualche presidente potrebbe darla”.