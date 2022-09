“Ci piacerebbe vederlo da noi”: Ronaldo, ‘invito’ a sorpresa dal presidente

Cristiano Ronaldo è rimasto in Premier ma è ancora in ritardo di condizione: a gennaio si potrebbe aprire una clamorosa strada per lui

La Premier League si è fermata a causa della scomparsa della regina Elisabetta. Evento che segna un’epoca per il Regno Unito. Quanto accaduto ha scosso evidentemente l’Inghilterra, non totalmente distratta comunque dai temi calcistici. Uno più degli altri ha caratterizzato gli ultimi mesi, la continuità di Cristiano Ronaldo al Manchester United.

Il portoghese ha cercato l’addio ai ‘Red Devils’ tuttavia non è riuscito a liberarsi dalla formazione di ten Hag. La stagione dello United prosegue tra alti e bassi. Se in Premier il momento è positivo e la squadra ha recuperato dopo un avvio piuttosto difficoltoso, in Europa è arrivata la sconfitta con la Real Sociedad nel debutto della fase a gironi di Europa League. Ronaldo, in evidente ritardo di condizione, per il momento non incanta e gioca poco. Per lui potrebbe aprirsi una possibilità nei prossimi mesi.

Presidente Federcalcio Arabia Saudita: “Amo come gioca Ronaldo, mi piacerebbe vederlo nella nostra lega ma non conosco il futuro”

La finestra estiva ha deluso le aspettative di Cristiano Ronaldo. Il calciatore sarebbe stato proposto a svariate squadre ma nessuno ne ha rilevato il cartellino dal Manchester United. Il futuro dell’ex Real Madrid e Juventus potrebbe comunque essere esotico.

Il presidente della Federcalcio dell’Arabia Saudita, Yasser Al-Misehal, ha aperto a un futuro esotico per CR7. Il suo messaggio è stato riportato dal ‘The Athletic”. “Ci piacerebbe vedere un giocatore del suo calibro nella lega Saudita. Tutti conoscono i suoi traguardi sportivi e tutti i suoi record. Penso sia un riferimento per tanti che vogliono fare i calciatori. Ronaldo in Arabia Saudita? Dico perché no? Sarebbe un affare chiaramente molto costoso ma i nostri club hanno ottenuto entrate più alte negli ultimi due anni e inoltre in passato abbiamo già ospitato altri calciatori che hanno militato in Premier League”.

Ha poi continuato. “Amo Cristiano Ronaldo come calciatore, chiaramente mi farebbe piacere vederlo giocare in Arabia Saudita. Riconosco che non sarà facile. Non so se può succedere o meno, bisognerebbe chiedere a uno dei presidenti della lega. Io non ho le risposte, le avrei se fossi uno di loro”.