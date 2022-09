Inter e le critiche ad Inzaghi: annuncio a sorpresa, tifosi spiazzati

Nelle ultime settimane sono piovute diverse critiche addosso al tecnico dell’Inter Simone Inzaghi. Adesso arriva la dichiarazione che vuole fare chiarezza.

La vittoria in extremis contro il Torino ha dato un po’ di respiro all’Inter di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro, al centro delle polemiche a causa di alcuni risultati non proprio ottimali, può guardare con più serenità al futuro dopo i tre punti strappati ai granata.

Nell’occhio del ciclone soprattutto dopo la sconfitta nel derby di Milano contro il Milan e dopo il ko in Champions League contro i tedeschi del Bayern Monaco, alcune nubi si erano addensate sul futuro dell’ex allenatore della Lazio. La vittoria contro il Torino invece riproietta i nerazzurri nelle parti nobili della classifica.

In attesa della seconda giornata di Champions League, con il match contro il Viktoria Plzen che potrebbe essere per l’Inter, visto il concomitante big match tra Barcellona e Viktoria Plzen, fondamentale, Simone Inzaghi può quindi lavorare con maggiore serenità. Un importante appoggio è comunque arrivato da uno delle stelle dei nerazzurri: Lautaro Martinez. L’attaccante argentino ha infatti, ai microfoni della RAI, difeso il tecnico.

Inter, Lautaro Martinez difende Simone Inzaghi: “In campo ci andiamo noi”

“Le critiche al mister ci danno fastidio.” Non usa mezzi termini l’attaccante nerazzurro il quale, in un’intervista a Rai Sport, ha apertamente parlato di come le critiche piovute su Simone Inzaghi non sono state ben accolte nello spogliatoio.

Il gruppo è infatti totalmente schierato col tecnico. Lautaro Martinez infatti difende a spada tratta il suo allenatore. “Alla fine in campo di andiamo noi, le scelte sono nostre.” ha specificato l’attaccante. “Siamo noi ad andare sul terreno gioco. Lui è vero decide chi mandare, ma alla fine siamo noi a scendere in campo.”