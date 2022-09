L’Inter vince, ma Inzaghi resta gelato: è successo dopo il Torino

Importante vittoria dell’Inter nell’anticipo di Serie A. I nerazzurri battono di misura il Torino, ma continuano le polemiche su Inzaghi.

Una brutta Inter batte nell’anticipo della sesta giornata di Serie A il Torino. I nerazzurri vincono grazie ad una rete nel finale di Marcelo Brozovic, ancora una volta uomo della partita. Tra i migliori anche il tanto criticato Handanovic, autore di tante parate decisive ai fini del risultato.

Nonostante la vittoria tante perplessità in casa nerazzurra con un primo tempo molto complicato ed una prestazione che desta tanti pensieri negativi. L’Inter si salva nel finale e deve ringraziare i leader dello spogliatoio, Barella autore dell’assist, Brozovic ed Handanovic, tornato protagonista.

La vittoria fa felice anche Simone Inzaghi che allontana parzialmente i rumors sulla crisi nerazzurra. Tra i tifosi del club nerazzurro, in realtà, ancora tante perplessità e sui social Inzaghi ha spopolato per le critiche. C’è chi infatti crede che il tecnico continui a essere in grossa difficoltà.

Inter, polemiche attorno a Simone Inzaghi

Nel corso del match sono arrivati tanti mugugni per la prestazione della prestazione nerazzurra. Inzaghi continua ad essere nel mirino della critica ed anche oggi in tanti non hanno apprezzato la gestione dei cambi e le sostituzioni prima di Dzeko e poi di Dumfries.

Tre punti che allontanano comunque le polemiche e l’Inter che potrà cosi preparare al meglio i prossimi impegni, in primis lo scontro di Champions League contro il Viktoria Plzen. I nerazzurri hanno bisogno di vincere per restare ancora in corsa per la qualificazione agli Ottavi di finale del torneo.