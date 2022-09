Monza, Berlusconi contro Stroppa in diretta: “Me ne occupo io”

Il presidente del Monza Silvio Berlusconi ha criticato duramente il tecnico Giovanni Stroppa dopo il pari di ieri

Il Monza ieri ha conquistato il primo punto in Serie A della sua storia. Lo ha fatto sul campo del Lecce, al Via del Mare, dopo cinque sconfitte consecutive. Un pareggio per 1-1 che poteva essere una sconfitta, se non fosse stata per la direzione arbitrale di Pairetto, che ha negato un rigore ai padroni di casa. Le premesse prima dell’inizio del campionato erano diverse per i brianzoli, che hanno addirittura istituito un bonus per il settimo posto.

Ma il calcio è un’altra cosa e prima di tutto per ogni neopromossa va conquistata la salvezza. Ad oggi non è in discussione, visto che la Serie A è iniziata da poco e la qualità delle avversarie è quella che è. Ma il Monza non ha mostrato particolari segnali di miglioramento ed è per questo che è arrivata una critica durissima di Silvio Berlusconi, presidente del club, nei confronti del suo allenatore Stroppa.

Monza, Berlusconi contro Stroppa: “Cambi il modo di giocare”

Silvio Berlusconi, presidente del Monza, è intervenuto ai microfoni di RTL 102.5: “I giocatori sono forti, a livello della Serie A. La squadra deve cambiare il modo di giocare e di stare in campo, me ne occuperò io come ho fatto in Serie B e in Serie C, quando ho dato l’impostazione giusta”. Insomma, non tutti i giorni si vede un presidente andare contro i dettami del proprio allenatore così, in diretta radiofonica.

Stroppa, dunque, avrà a disposizione la sfida casalinga contro la Juventus del prossimo weekend per dare una svolta alla propria squadra, prima della sosta delle nazionali. In caso contrario, non è escluso che Berlusconi deciderà di affidarsi a un altro allenatore alla ripresa del campionato.