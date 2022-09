“Roma improduttiva e noiosa”: Mourinho ora è in discussione

La Roma sta vivendo un brutto periodo dopo un gran mercato, stasera Mourinho deve conquistare i tre punti

La Roma nelle ultime quattro partite tra Serie A ed Europa League ha vinto solo una partita, con due sconfitte e un pareggio. I tre punti sono arrivati contro una squadra allo sbando come il Monza, poi il pareggio dello Stadium con la Juventus e le sconfitte, bruttissime, contro Udinese e Ludogorets. I giallorossi stanno vivendo un periodo complicato e Mourinho deve lavorare per non perdere altri punti in entrambe le competizioni.

In tal senso, due vittorie con Empoli e HJK giovedì, permetterebbero alla Roma di catapultarsi nella difficile sfida con l’Atalanta in modo del tutto diverso. Mourinho sta ricevendo delle critiche, soprattutto per il mercato che ha condotto il club giallorosso durante l’estate. Indubbiamente il portoghese ha delle attenuanti, come gli infortuni di Wijnaldum e Zaniolo.

Roma, Mourinho criticato per le ultime sconfitte

L’edizione di oggi de Il Messaggero ha criticato le prestazioni della Roma di Mourinho: “Se stasera i giallorossi non vincono, le polemiche si alimenterebbero. Lo Special One deve provare a cambiare qualcosa per trovare soluzioni diverse, ad oggi la Roma è noiosa e improduttiva con soli sette gol segnati in sei partite”. Effettivamente, i gol segnati dalla squadra di Mou lo scorso anno erano molti di più.

E il gioco offerto dalla Roma in quest’inizio di campionato ha lasciato molto a desiderare. Questo inevitabilmente porta a delle polemiche, perché il club ha accontentato Mourinho quasi sotto ogni punto di vista. Eccetto per la difesa, che è sostanzialmente la stessa della scorsa stagione e aveva bisogno di accorgimenti seri.