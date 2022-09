Bologna, salti di gioia per Thiago Motta: la notizia è una manna dal cielo

L’avventura di Thiago Motta sulla panchina del Bologna inizia con un’ottima notizia. Il tecnico rossoblù può già esultare.

L’avventura di Thiago Motta sulla panchina del Bologna è appena cominciata. L’ex tecnico dello Spezia ha sostituito l’esonerato Sinisa Mihajlovic, il quale, dopo un inizio balbettante, è stato sollevato dall’incarico.

Sotto la guida del tecnico ad interim Luca Vigiani i rossoblù sono comunque riusciti a trovare, tra mille polemiche, la prima vittoria stagionale contro la Fiorentina. Thiago Motta può quindi partire con una base di punti certamente migliore rispetto a quanto preventivato quando ha trovato l’accordo.

A questa notizia positiva se ne aggiunge comunque una ancora migliore per il futuro: il recupero di Arnatovic. Il bomber principe del Bologna è stato sottoposto questa mattina ad esami strumentali. Esami che non hanno trovato alcuna lesione e quindi il calciatore verrà inserito in gruppo in questa settimana, al fine di essere disponibile e arruolabile per il match contro l’Empoli.

Bologna, recuperato Arnautovic: Thiago Motta guarda fiducioso al match contro l’Empoli

E’ quindi iniziata bene, almeno dal punto di vista del recupero degli indisponibili, l’avventura di Thiago Motta sulla panchina del Bologna. Il tecnico italo-brasiliano può inoltre contare anche sul recupero di Dominguez e Sansone. Anche loro, come Arnautovic sono stati sottoposti ad esami strumentali e non sono state riscontrate particolari lesioni.

Thiago Motta esordirà sulla panchina del Bologna nel match salvezza contro l’Empoli. Motta torna in panchina a pochi mesi dalla conclusione del suo precedente rapporto lavorativo con lo Spezia. Nonostante la salvezza ottenuta, il tecnico e il club spezzino hanno optato per non proseguire il rapporto.