Juventus, Bremer gelato: la sentenza del dirigente spiazza

La Juventus si sta preparando al meglio per affrontare la seconda sfida di Champions League, prevista per domani. Nel frattempo è arrivata anche una sentenza.

La Juventus, dopo il caos avvenuto specialmente nel finale di gara contro la Salernitana in campionato, è chiamata subito a ripartire. La Champions League, e con essa il Benfica, la attende. Anche se nel frattempo è anche arrivato un giudizio netto nei confronti di Bremer.

La Juventus, quindi, è chiamata a ripartire. E deve farlo presto visto che domani sera ci sarà già la sfida contro il Benfica in Champions. Un giudizio netto, per quanto mostrato finora, è arrivato nei confronti di Gleison Bremer da parte di Gianluca Petrachi. L’ex direttore sportivo della Roma ha parlato quest’oggi ai microfoni di ‘Radio Radio’.

Il suo pensiero appunto ha riguardato in generale il momento che la società giallorossa sta vivendo. Ma non solo. Petrachi ha, infatti, messo a confronto due giocatori ben precisi. Da un lato ha parlato di Roger Ibanez, dall’altro proprio del bianconero Gleison Bremer. La sua sentenza è stata netta, per lui tra i due c’è uno che ha migliori qualità.

Juventus, il giudizio di Petrachi è netto: per l’ex ds c’è un difensore più forte di Bremer in Serie A ed è Ibanez

Gianluca Petrachi, ex direttore sportivo della Roma, ha dichiarato a ‘Radio Radio’: “Ibanez tecnicamente è più forte di Bremer, ma ha una mentalità più da brasiliano. Ibanez ha velocità e sa usare bene entrambi i piedi e su queste sue caratteristiche ci marcia. Più Ibanez rimane umile meglio è. Quando pensa di fare il regista difensivo fa più danni”.

In generale, poi, Petrachi ha detto la sua sul mercato svolto dalla Roma in questa sessione estiva da poco concluso: “Credo che l’affare Dybala sia stato il fiore all’occhiello dell’intera finestra. La salute lo deve sorreggere perché fa la differenza e inventa calcio. La Roma ha preso un giocatore forte”.